Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması, Mersin'de 350 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması, Mersin'de 350 kilo kokain ele geçirildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'de Brezilya'dan gelen gemide 350 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Gürlek, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede zehir tacirlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşinde olduklarını belirtti.

İstanbul'da 2 gün önce, 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını hatırlatan Gürlek, bugün de Mersin'de, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduklarını bildirdi.

Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla "uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerine sevk edilmesi" planının deşifre edildiğini aktardı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyona ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

" Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı."

Operasyonun başarıyla yürütülmesinde emeği geçenleri tebrik eden Gürlek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması, Mersin'de 350 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

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