Adalet ve İçişleri Bakanları MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ziyaret etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."