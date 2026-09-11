Bakan Gürlek yabancı dilde adli sicil belgesinin 51 dile çıktığını açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıl başından bugüne yabancı dilde 590 bin 812 adli sicil belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların yurt dışındaki hukuki ve idari işlemlerini daha pratik şekilde gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan yabancı dilde adli sicil belgesi hizmetini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yabancı dilde adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 8 yeni dilin eklendiğini belirten ve yıl başından bugüne alınan belge sayılarına ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"8 yeni dili daha sisteme ekleyerek yabancı dil seçeneğini 51'e çıkardık. Vatandaşlarımız adli sicil belgelerine dijital ortamda 51 farklı dilde güvenli ve kolay şekilde erişebilecek. Yıl başından bugüne kadar başta İngilizce, Almanca ve Bulgarca olmak üzere 590 bin 812 yabancı dilde adli sicil belgesi düzenlendi. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamalarımızı güçlendirmeye, adalet hizmetlerini daha erişilebilir ve daha etkin hale getirmeye devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığınca, daha önce 43 dilde sunulan yabancı dilde adli sicil belgesi hizmetine Svahili, Azerbaycan Türkçesi, Litvanca, Estonca, Norveççe, İzlandaca, Vietnamca ile Gürcüce dilleri de eklendi.

Bakanlık verilerine göre, en fazla yabancı dile adli sicil belgesi 295 bin 846 ile İngilizce dilinde verildi. İngilizceyi 52 bin 244 ile Almanca, 36 bin 230 ile de Bulgarca takip etti.