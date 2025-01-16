ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞ-KUR) hayata geçirdiği Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanının görüntülenebildiğini açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu istihdam kurumuz Türkiye İş Kurumu'nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman), takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Işıkhan: 76 Bin Açık İş İlanı İŞ-KUR ile Görüntülenebilir - Son Dakika
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