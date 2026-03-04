Bakan Işıkhan, Afyonkarahisar'da iş insanlarıyla istişare toplantısında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hiç kuşkusuz gayretlerimizin en büyük emaresi, çalışan, üreten, tam bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle ortaya koyduğumuz eserlerdir." dedi.

Işıkhan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda yapılan iş insanlarıyla istişare toplantısındaki konuşmasında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinerek, yaşananların bir an önce son bulmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölge liderleriyle sürekli iletişim halinde, büyük bir gayretle ve suhuletle bu süreci sürdürdüklerini ifade eden Işıkhan, "Temennimiz odur ki bu ateş daha fazla büyümeden, kayıplar daha fazla artmadan, diplomasi kanalı ivedilikle işletilmeye başlanır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye arabulucu rolüyle, barışın, suhuletin, sağduyunun ve coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü diplomatik adımın yanında yer almaya devam edecektir." diye konuştu.

"Kanın durduğu, barışın hakim olduğu, daha adil bir dünya için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz"

"Etrafımızdaki bu ateş çemberine rağmen, hala güvenle bir araya gelmemizde büyük emekleri olan, büyük ve güçlü Türkiye davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:"

"Rabim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın, ülkemizi ve İslam ümmetini her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Biz liderimizin izinde, kanın durduğu, barışın hakim olduğu, daha adil bir dünya için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Hiç kuşkusuz gayretlerimizin en büyük emaresi, çalışan, üreten, tam bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle ortaya koyduğumuz eserlerdir. Çalışma hayatından savunma sanayiine, ekonomiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizi, ulaştırmayı hedeflediğimiz menzile, işçisi, işvereni, yatırımcısı, üreticisi, sanayicisi, esnafı, çiftçisiyle 7'den 70'e iş dünyamızın her bir ferdiyle birlikte yol almaya devam ediyoruz. Bu süreçte güçlü ekonomiyi, daha fazla istihdamı ve daha fazla yatırımı beraberinde getirecek her türlü girişimi birlikte hayata geçiriyoruz. Özellikle Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında şehirlerimizin nabzını tutuyor tek tek ziyaretlerde bulunuyoruz. İş dünyasının, esnafın işverenlerin taleplerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye gayret ediyoruz."

"Mesleki eğitim alanında da önemli adımlar attık"

Işıkhan, "Anadolu'nun Kilidi" olarak anılan Afyonkarahisar'ın da üretimin, ticaret ve ulaşım ağının merkezinde yer alan önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, Afyonkarahisar'ın çalışma hayatına, iş ve üretim gücüne en büyük desteği verdiklerini, hem çalışan hem de işveren için teşvikleri ve kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirdiklerini bildirdi.

2002'den bu yana toplamda 147 bini aşkın vatandaşın iş bulmasına aracılık ettiklerini anlatan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitim alanında da önemli adımlar attık. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri aracılığıyla 37 binden fazla vatandaşa yeni bir meslek veya beceri kazandırdık. Sosyal destekler konusunda da vatandaşların yanında olduk. 2002'den bugüne işsizlik ödeneğiyle 71 binden fazla vatandaşımıza 916 milyon liranın üzerinde destek sağladık. Kısa çalışma ödeneğiyle de 17 bini aşkın kişiye ulaştık. 155 milyon lira ödeme yaptık. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bugüne kadar 48 program düzenledik ve 2 bini aşkın katılımcıya ulaştık. Son olarak işverenlere sağladığımız teşvikler kapsamında 68 binden fazla işyeri bu desteklerden yararlandı. Afyonkarahisar'daki işletmelere ödenen toplam teşvik tutarı 5,5 milyar lirayı geçmiş durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber hazırladığımız son düzenlememizle bu yıl imalat sektörümüz için yeni bir destek paketi açıkladık ve toplam 50 milyar lirayı bu programa ayırdık. Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden, sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başına 3 bin 500 lira destek vereceğiz."

İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını belirten Işıkhan, "Böylece, istihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyümüş olacaktır. Türkiye'nin büyük mücadelelerle geldiği bugünkü konumunda Afyonkarahisar'ın üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Birlik ve beraberlik ruhuyla, el ele verip daha çok çalışarak, üretimin yüzyılını, terörsüz ve müreffeh Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Programda, Vali Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve AK Parti MKYK üyesi Abdulkadir Develi de birer konuşma yaptı.