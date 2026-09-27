Bakan Işıkhan, Arnavutköy'de 1300 kişilik Mehmet Yusuf Aydın Camii'ni ibadete açtı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, Arnavutköy'de 1300 kişilik Mehmet Yusuf Aydın Camii'ni ibadete açtı

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Bakan Işıkhan, Arnavutköy\'de 1300 kişilik Mehmet Yusuf Aydın Camii\'ni ibadete açtı
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Arnavutköy Ömerli'de Aydın ailesi tarafından yaptırılan 1300 kişilik Mehmet Yusuf Aydın Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Yaklaşık 1250 metrekare alanda 10 ayda tamamlanan cami, bölgedeki sanayi çalışanlarına hizmet verecek.

ARNAVUTKÖY Ömerli Mahallesi'nde, hayır eseri olarak yaptırılan Mehmet Yusuf Aydın Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Yaklaşık bin 250 metrekarelik alanda, bin 300 kişilik ibadet kapasitesiyle inşa edilen cami; ibadethane ve mahfil katı, şadırvan ve imam lojmanıyla bölgeye hizmet verecek.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde Özaydın Grup tarafından yaptırılan Mehmet Yusuf Aydın Camii için açılış töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 aylık çalışma sonucunda tamamlanan caminin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, ilçe protokolü, Aydın ailesinin üyeleri, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın ailesi tarafından Mehmet Yusuf Aydın'ın hatırasını yaşatmak amacıyla yaptırılan cami, Ömerli Mahallesi'nin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ve işletmelerde çalışan vatandaşların da ibadet ihtiyacına cevap verecek.

BİN 300 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Mehmet Yusuf Aydın Camii, yaklaşık bin 250 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Bin 300 kişilik ibadet kapasitesine sahip caminin bünyesinde ana ibadethane, mahfil katı, şadırvan ve imam lojmanı bulunuyor.

IŞIKHAN: EMEĞİN BEREKETİYLE EZANIN VE DUANIN HUZURU BİR ARADA

Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ömerli'nin fabrikaları, işletmeleri ve çalışan nüfusuyla İstanbul ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayan bir bölge olduğuna dikkat çekti. Bakan Işıkhan, "Şimdi bu üretim ve emek merkezinin içerisinde güzel bir eser daha yükseldi. Bir taraftan emeğin ve üretimin bereketi, diğer taraftan da ezanın ve duanın huzuru" ifadelerini kullandı.

Camilerin yalnızca ibadet edilen yapılar olmadığını vurgulayan Işıkhan, "Cami yalnızca namaz kıldığımız bir mekan değil; cami buluşmadır, kardeşliktir, dayanışmadır. Cami çocuklarımızın değerlerimizle tanıştığı, gençlerimizin istikamet bulduğu, büyüklerimizin ise huzur bulduğu bir yerdir" dedi.

Hayırsever Aydın ailesine de teşekkür eden Bakan Işıkhan, Mehmet Yusuf Aydın Camii'nin Ömerli'nin manevi hayatına uzun yıllar hizmet etmesi temennisinde bulundu.

CANDAROĞLU: ARNAVUTKÖY'ÜN MANEVİ HAYATINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise camilerin mahalle yaşamındaki birleştirici rolüne dikkat çekerek, "Camilerimiz insanın Rabbine yöneldiği, gönlünü huzurla buluşturduğu, kardeşliği omuz omuza saf tutarak hissettiği mübarek çatılardır. Bugün hizmete açtığımız bu güzel eser de inşallah Arnavutköy'ümüzün manevi hayatına çok önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

Caminin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Candaroğlu, yaklaşık bin 250 metrekarelik alanda inşa edilen yapının bin 300 kişilik kapasitesiyle hizmet vereceğini belirtti.

Candaroğlu, caminin yaklaşık 10 aylık sürede tamamlandığını belirterek, eserin hayata geçirilmesini sağlayan Aydın ailesine teşekkür etti. Candaroğlu, "Yaklaşık 10 aylık bir sürede bu eseri buraya inşa eden kıymetli hayırseverlerimize; camimizi babaları ve amcaları Mehmet Yusuf Aydın adına yaptıran Aydın ailesine, Kerim Aydın ve Sebahattin Aydın kardeşlerimize şahsım ve Arnavutköy halkı adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

DUALARIN ARDINDAN İBADETE AÇILDI

Konuşmaların ardından Mehmet Yusuf Aydın ve eserin yapımına katkı sağlayanlar için dualar edildi. Bakan Işıkhan, Başkan Candaroğlu, Aydın ailesinin üyeleri ve protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek Mehmet Yusuf Aydın Camii ibadete açıldı.

Kaynak: DHA
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