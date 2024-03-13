Bakan Işıkhan: Bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele bizi yere getiremez - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele bizi yere getiremez

Bakan Işıkhan: Bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele bizi yere getiremez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele sırtlarını yere getiremeyeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için çalıştıklarını ve Şırnak'ın kısa sürede bir petrol şehri haline geldiğini söyledi.

13.03.2024 18:20
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizde bu bayrak sevgisi, bizde bu memleket, millet sevdası oldukça hiçbir mücadele sırtımızı yere getiremez Allah'ın izniyle" dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, bugün Mardin'in, sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya sevgiyle, birliktelikle, kardeşlikle yazılmış bir mesaj verdiğini, bu mesajı yeryüzünün dört bir yanına taşıyacaklarını belirtti.

Bu birlikteliği daha nice yıllara taşıyacaklarını ve nice zaferlere ulaştıracaklarını kaydeden Işıkhan, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mardin'de ağırlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu aziz topraklarda sevgi ve bağlılıkla buluştuklarını ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bir tarafta Mardin'e, Mardinlilere sevdalı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta ülkesine sevdalı liderine sevdalı, Cumhurbaşkanına sevdalı Mardinli kardeşlerim. Bugün Mardin'de hasret vuslata dönüşüyor. Bugün sevdalılar birbirine kavuşuyor. Mardin, sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda bir mirastır."

Bu şehirde her taşın altında bir tarih yattığını, her sokağın bir hikaye anlattığını dile getiren Işıkhan, bugün, bu hikayenin bir parçası olmak için burada bulunduklarını anlattı.

Mardin'in çocukları olarak bu topraklara ve birbirlerine sevdalı olduklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu sevda, bizi ayakta tutan, bizi bir arada tutan en önemli güç. Bugün burada, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da pekiştiriyoruz. Onun liderliğinde ülkemizin kalkınma ve ilerleme hedefleri doğrultusunda birlikte yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Liderimizin vizyonu, bizlere ilham veriyor ve geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor. Onun vizyonuyla Mardin'in daha da yükseklere yürüyeceğine inanıyoruz. Sizler Mardinli hemşerilerim gücün ta kendisisiniz. Ülkenize, liderinize ve birbirinize olan sevdanız, hiçbir güç karşısında yenilmez. Ben, Mardin'in Cumhurbaşkanımıza olan sevdasına inanıyorum. Mardin'in yıllardır büyük bir fedakarlıkla, samimiyetle çalışan, ak teşkilatına güveniyorum, inanıyorum. Bugünden itibaren çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül, ulaşılmadık tek bir insan dahi bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp, Mardin'i gerçek belediyecilikle buluşturmaya hazır mıyız? 1 Nisan sabahı AK Parti'mizin zaferini hep birlikte kutlamaya kararlı mıyız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuzu ödemeye hazır mıyız? Bizde bu bayrak sevgisi, bizde bu memleket, millet sevdası oldukça hiçbir mücadele sırtımızı yere getiremez Allah'ın izniyle."

"Şırnak çok kısa bir süre içerisinde bir petrol şehri oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, kendi kendine yeten, ayakları üzerinde duran, güçlü, büyük, müreffehi bir ülke olması için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Şırnak'tan geldiklerini aktaran Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şırnak çok kısa bir süre içerisinde bir petrol şehri oldu. Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol sahalarını keşfettik. 37 bin varil petrolümüzü orada üretiyoruz. Ama inşallah Mardin'de de bu sene kazacağımız iki kuyuda Allah bize keşif nasip ederse Mardin de bundan nasibini alacak. Mardin ile beraber büyüyeceğiz. İnşallah Mardin de büyük bir enerji şehri olmaya adım atmış olacak. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde sadece Türkiye'nin 5 şehrinde doğal gaz varken bugün Mardin'de, Mardin'in ilçelerinde doğal gaz var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'de 81 ilde doğal gaz var."

Kaynak: AA

Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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