Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert tepki - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert tepki

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, cuntacı ve vesayetçi odaklardan kopamayanların millet iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere ilişkin, "Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır girdiği her seçimde aziz milletimizin teveccühünü kazanan, gayreti, mücadelesi ve eserleriyle Türkiye'yi küresel düzeyde üst lige taşıyan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kirli benzetmeler yapanlara karşı asla sessiz kalmayacağız. Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur. Biz, sizin karanlık düşüncelerinizi çok iyi biliyoruz. Yıllar boyunca kaleminizle imza attığınız provokasyonları unutmadık, unutmayacağız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlenmeye devam edecek."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Işıkhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert tepki - Son Dakika
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