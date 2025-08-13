Bakan Işıkhan'dan Osmaniye'de şehit olan orman işçisi için taziye mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Işıkhan, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Osmaniye'de, orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan işçi kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
