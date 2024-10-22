Bakan Işıkhan'dan Sendikal Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan Sendikal Mücadele Vurgusu

Bakan Işıkhan\'dan Sendikal Mücadele Vurgusu

SGK'yı sıfırdan yenileyerek adil bir çalışma hayatı oluşturduklarını belirten Bakan Işıkhan, sendikaları önemle vurguladı.

22.10.2024 22:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) sıfırdan alarak dünyaya örnek olacak sisteme dönüştürdüklerini belirterek, "Çalışanın da işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı. Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, yarım asra yaklaşan hak, adalet ve emek mücadelesinde tüm HAK-İŞ'lilere teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında çalışarak, üreterek, hem kendi geleceğine hem de ülkenin geleceğine katma değer sağlayan tüm emekçilerin alın teri ve emeğinin çok büyük bir payı olduğunu vurgulayan Işıkhan, sendikalar olmadan gerçek demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olan sendikal örgütlenme konusundaki temel yasal değişikliklerinin AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Işıkhan, "12 Eylül darbesinin ürünü olan sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarını değiştirdik. Başta noter şartı olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. 'İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz' mottosuyla hareket ettik." diye konuştu.

"Her türlü inisiyatifi aldık"

Sendikal hayatın adeta kangrene dönüşmüş temel sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Vedat Işıkhan, "SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük. Çalışanın da işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gerek kamuda gerekse özelde çalışanlarımızın ücretlerinin iyileştirilmesi, sahip oldukları hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda her türlü inisiyatifi aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı demenin çalışanın, üretenin, emeğin yüzyılı demek olduğunu bildiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün her şeye rağmen yatırımda, istihdamda ve ihracatta kaydettiğimiz ilerleme ve istikrarlı büyümeyle, artık önüne yüzyıllık hedefler koyacak seviyeye geldi. İstihdam oranlarımız her geçen gün artıyor. İş gücü kapasitemiz daha nitelikli hale geliyor. Bunu işçisi, işvereni, emeklisi, emekçisi, yaşlısı, genci, kadını erkeğiyle hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah."

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'in 49. kuruluş yıl dönümünün ülke ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Daha güçlü HAK-İŞ'i oluşturmak zorundayız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da darbeler döneminde zor zamanlar yaşadıklarını ancak darbelere karşı onurlu bir mücadele verdiklerini söyledi.

Millet iradesinin üstünde bir irade tanımadıklarını vurgulayan Arslan, kim olursa olsun milletin seçtiği kişilere saygı duyduklarını belirtti.

Demokrasinin sendikal mücadele için çok önemli olduğunun, demokrasiden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Arslan, bedel ödemelerine rağmen zalimlere boyun eğmediklerini dile getirdi.

HAK-İŞ'nin ne iktidar ne de muhalefetin alternatifi olduğunu ifade eden Arslan, "HAK-İŞ bir sivil toplum örgütüdür. Bir sendika olarak siyasetle ilişkilerimizi bu anlayış içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz. Biz siyaseti etkilemek, çalışanların, emekçilerin hakları noktasında yönlendirmek ve lobi yapmak için varız. 49. yaşımıza geldiğimiz bu günde tarihi yürüyüşümüze leke sürmeden ama geleceğimizi de bu anlayış üzerinde inşa ederek daha güçlü HAK-İŞ'i oluşturmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan Sendikal Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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