Bakan Işıkhan Doruk Madencilik İşçileriyle Görüştü - Son Dakika
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Bakan Işıkhan Doruk Madencilik İşçileriyle Görüştü

10.06.2026 21:12
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Çalışma Bakanı Işıkhan, madencilerin alacak taleplerini görüşmek üzere sendika ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doruk Madencilik işçilerinin alacak taleplerini değerlendirmek üzere Türkiye Maden İşçileri Sendikası heyetiyle görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doruk Madencilik işletmesinde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesi ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Maden İşçileri Sendikası heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmeye Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki maden işçileri katıldı. Toplantıda, işçilerin süregelen alacak talepleri ve çözüm bekleyen ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden emekçilerinin çalışma koşullarına ve emeğine vurgu yaptı. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en zorlu görevlerinden birini ifa eden, alın terini toprağa işleyen her bir madenci kardeşimize gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum. Sürecin en başından itibaren olduğu gibi gerekli adımların atılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Madencilik, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan Doruk Madencilik İşçileriyle Görüştü - Son Dakika

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