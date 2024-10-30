Bakan Işıkhan: Yeni iş birlikleri vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızı sağlayacak

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri sadece ülkelerimizin refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızda bizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı' (TDÇHSK 2024) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, 'Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler' başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Müdürü Azar Bayramov ve heyetler katıldı. Toplantıda 31 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TDÇHSK 2024 öncesinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, Türk Devletlerinin çalışma yaşamı ve sosyal koruma alanlarında iş birliğini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgesel ve küresel iş birliği açısından stratejik bir yapı olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer üye ve gözlemci ülkelerimizin liderleri; müşterek bir akılla, teşkilatın yalnızca bir iş birliği platformu değil, aynı zamanda Türk milletlerinin kaynaşmasını ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlayacak bir yapı haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaktadır. Bizler de yapacağımız her çalışmayı, bu bilinç ve şuurla gerçekleştiriyor ve daha güçlü bir yapı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, Türk devletleri arasında işgücü hareketliliğinin düzenlenmesine yönelik stratejiler, çalışan haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi gibi konularda iş birliğimizi derinleştirme arzusundayız. Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri sadece ülkelerimizin refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızda bizlere yardımcı olacaktır" dedi.