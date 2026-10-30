Bakan Kacır, 2025'te Ar-Ge harcamalarının 24,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Kacır, 2025'te Ar-Ge harcamalarının 24,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu

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Bakan Kacır, 2025\'te Ar-Ge harcamalarının 24,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılında Ar-Ge harcamalarının 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Kacır, Ar-Ge insan kaynağının 318 bine ulaştığını ve harcamaların GSYH içindeki payının yüzde 1,55 olduğunu belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 65'ini şirketler gerçekleştirdi. Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,1'i kadınlardan oluşuyor. Yükseköğretimdeki Ar-Ge çalışanlarımızın yüzde 48,1'i kadınlar. İmalat sanayindeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 47,7'si yüksek teknoloji, yüzde 40,7'si orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildi. Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Mehmet Fatih KacırTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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