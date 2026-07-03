Bakan Kacır, 7 Büyükelçi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bakan Kacır, 7 Büyükelçi ile Bir Araya Geldi

Bakan Kacır, 7 Büyükelçi ile Bir Araya Geldi
03.07.2026 16:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çeşitli ülkelerin büyükelçileriyle yatırım ve iş birliği görüşmesi yaptı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Japonya, Rusya, Mısır, Filistin, Macaristan, Özbekistan ve Tacikistan büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Filistin Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Tacikistan Büyükelçisi Sodiq İmomi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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