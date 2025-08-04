Bakan Kacır Bingöl\'de Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Kacır, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı da makamında ziyaret eden Kacır, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, Belediye Başkanı Arıkan ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam arasında TÜBİTAK 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında kentte 4003-A Büyük Ölçekli Bilim Merkezinin kurulmasına yönelik ön protokol imzalandı.

Bakan Kacır, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.