Bakan Kacır, IFC Başkan Yardımcısı Fakhoury ile yüksek teknoloji ve yeşil dönüşümü görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Imad N. Fakhoury ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Kacır sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Sayın Imad N. Fakhoury ve heyeti ile İstanbul'da bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyelini ve yeni iş birliği alanlarını değerlendirdik. Özellikle yüksek teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında uluslararası finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi konusunu ele aldık. Sanayi Alanları Master Planı, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi ile kurulacak yeni bağlantılar sayesinde Türkiye küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendiriyor. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile yeşil üretimde uluslararası kaynakları Türk sanayisi için harekete geçiriyoruz. Robotik, yapay zeka ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla verimlilik artışını hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.