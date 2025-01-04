Kacır: Türkiye\'nin İddiası Sınırları Aştı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Bakan Kacır, " Türkiye'nin iddiası Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Biz adaletin ve merhametin temsilcileriyiz. En zor anımda dahi bize sığınanlara sırt dönmedik. Onları kapı dışarı etmedik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çamlıca Kongre Merkezi'nde AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongre'ye Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İl Başkan temsilcileri, delegeler, STK üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'MİLLİ GELİRİMİZİ 230 MİLYAR DOLARDAN 1 TRİLYON 280 MİLYAR DOLARA ÇIKARAN BİZİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizi 230 milyar dolardan 1 trilyon 280 milyar dolara çıkaran biziz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselten biziz. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, projelerle buluşturan biziz. Türkiye'nin dört bir yanında üretim müşteri inşaa eden, organize Sanayi bölgeleri kuran, fabrikaların bacalarını tüttüren biziz. Türkiye'nin dört bir yanında şehir hastaneleri kuran, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş sağlık sistemiyle tanıştıran biziz. Türkiye'yi adaletle merhametle buluşturan biziz. 'Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf vatandaş değildir' diyen herkese hakkını teslim eden yine biziz. Milletimizi baş tacı eden biziz. Kadınların haklarını sözüm ona savunup kadınları başörtülerinden dolayı eğitim haklarından çalışma haklarından mahrum edenleri mağlup eden, siyasette yerle yeksen eden, kadınlara haklarını yeniden teslim eden yine biziz. Azınlık vakıflarının haklarını teslim eden yine biziz. İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran yine biziz" dedi.

'BİZ ADALETİN VE MERHAMETİN TEMSİLCİLERİYİZ'

Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Milleti güvendi. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin iddiası Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Biz adaletin ve merhametin temsilcileriyiz. En zor anımda dahi bize sığınanlara sırt dönmedik. Onları kapıdışarı etmedik. Türk milletine bir kez daha Boraltan köprüsü utancını asla yaşatmadık. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, umudunu Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin gölgesine, Ay yıldızlı bayrağımızın, sancağımızım altına sığınmış mazlumlara, mahzunlara, masumlara 'bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız' dedik. Biz de güzel bir kelami kibar var; 'sen doğru dur, muhakkak eğri cezasını bulur' deriz. Biz doğru adamın yanında her daim doğru durduk ve işte Suriye'de, şimdi Suriye'nin kaderi Allahın izniyle yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor. Biz mazluma kimlik sormayız. mazlumun dinine, ırkına bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız, zalim güçlü müymüş, kuvvetli miymiş asla bizi ilgilendirmez. Biz Allah'a sığınırız, Allah'a yaslanırız biliriz ki Allahın yardımıyla başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Biz Türküz, Kürdüz, Çerkeziz, Lazız, Gürcüyiz, Anadolu'yuz biz hep birlikte Türk milletiyiz.

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE, TÜRK MİLLETİNE ZARAR VERMEYİ AKLINDAN GEÇİREMEYECEK'

Kacır, "Havacılıkta destan yazan Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hür kuşla, Hür Jet'le, Atak'la, Gök beyle, Kaan'la, Kızıl elmayla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atan biziz. Füzelerimizin menzilini uzatacağız. Çelik kubbe projemizi tamamlayacağız. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türkiye'ye, Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyecek. Hiç kimse dünyada mazlumlar, mahzunlara zarar vermeyi aklından geçiremeyecek. Daha yapacak çok işimiz var. sadece 2028, sadece 2029 değil, 2053 bizi bekliyor, 2071 bizi bekliyor. Biz buna inanıyoruz. Teknofest kuşağıyla, Türk gençliği ile Allahın izniyle daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz" dedi.