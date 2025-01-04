Kacır: Türkiye'nin İddiası Sınırları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kacır: Türkiye'nin İddiası Sınırları Aştı

Kacır: Türkiye\'nin İddiası Sınırları Aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

04.01.2025 17:47  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Bakan Kacır, " Türkiye'nin iddiası Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Biz adaletin ve merhametin temsilcileriyiz. En zor anımda dahi bize sığınanlara sırt dönmedik. Onları kapı dışarı etmedik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çamlıca Kongre Merkezi'nde AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongre'ye Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İl Başkan temsilcileri, delegeler, STK üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'MİLLİ GELİRİMİZİ 230 MİLYAR DOLARDAN 1 TRİLYON 280 MİLYAR DOLARA ÇIKARAN BİZİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizi 230 milyar dolardan 1 trilyon 280 milyar dolara çıkaran biziz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselten biziz. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, projelerle buluşturan biziz. Türkiye'nin dört bir yanında üretim müşteri inşaa eden, organize Sanayi bölgeleri kuran, fabrikaların bacalarını tüttüren biziz. Türkiye'nin dört bir yanında şehir hastaneleri kuran, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş sağlık sistemiyle tanıştıran biziz. Türkiye'yi adaletle merhametle buluşturan biziz. 'Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf vatandaş değildir' diyen herkese hakkını teslim eden yine biziz. Milletimizi baş tacı eden biziz. Kadınların haklarını sözüm ona savunup kadınları başörtülerinden dolayı eğitim haklarından çalışma haklarından mahrum edenleri mağlup eden, siyasette yerle yeksen eden, kadınlara haklarını yeniden teslim eden yine biziz. Azınlık vakıflarının haklarını teslim eden yine biziz. İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran yine biziz" dedi.

'BİZ ADALETİN VE MERHAMETİN TEMSİLCİLERİYİZ'

Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Milleti güvendi. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin iddiası Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Biz adaletin ve merhametin temsilcileriyiz. En zor anımda dahi bize sığınanlara sırt dönmedik. Onları kapıdışarı etmedik. Türk milletine bir kez daha Boraltan köprüsü utancını asla yaşatmadık. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, umudunu Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin gölgesine, Ay yıldızlı bayrağımızın, sancağımızım altına sığınmış mazlumlara, mahzunlara, masumlara 'bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız' dedik. Biz de güzel bir kelami kibar var; 'sen doğru dur, muhakkak eğri cezasını bulur' deriz. Biz doğru adamın yanında her daim doğru durduk ve işte Suriye'de, şimdi Suriye'nin kaderi Allahın izniyle yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor. Biz mazluma kimlik sormayız. mazlumun dinine, ırkına bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız, zalim güçlü müymüş, kuvvetli miymiş asla bizi ilgilendirmez. Biz Allah'a sığınırız, Allah'a yaslanırız biliriz ki Allahın yardımıyla başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Biz Türküz, Kürdüz, Çerkeziz, Lazız, Gürcüyiz, Anadolu'yuz biz hep birlikte Türk milletiyiz.

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE, TÜRK MİLLETİNE ZARAR VERMEYİ AKLINDAN GEÇİREMEYECEK'

Kacır, "Havacılıkta destan yazan Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hür kuşla, Hür Jet'le, Atak'la, Gök beyle, Kaan'la, Kızıl elmayla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atan biziz. Füzelerimizin menzilini uzatacağız. Çelik kubbe projemizi tamamlayacağız. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türkiye'ye, Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyecek. Hiç kimse dünyada mazlumlar, mahzunlara zarar vermeyi aklından geçiremeyecek. Daha yapacak çok işimiz var. sadece 2028, sadece 2029 değil, 2053 bizi bekliyor, 2071 bizi bekliyor. Biz buna inanıyoruz. Teknofest kuşağıyla, Türk gençliği ile Allahın izniyle daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Beykoz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kacır: Türkiye'nin İddiası Sınırları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
20:38 İstanbul’da ulaşım zammı için İBB’nin verdiği teklif ortaya çıktı İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı
20:25 Özgür Özel’den ’İmralı’ açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...
20:17 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
20:15 Almanya’daki havalimanlarında tüm sistem çöktü İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
20:12 TÜİK Başkanı’nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş
19:56 THY hosteslerinin 2025’teki maaşları belli oldu THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:43 Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 17:57:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kacır: Türkiye'nin İddiası Sınırları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.