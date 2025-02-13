Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
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Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bakan Murat Kurum'a deprem sonrası katkılarından dolayı fahri hemşehrilik beratı verdi.

13.02.2025 18:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisine AK Parti Grubu tarafından "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi." ifadesinin yer aldığı teklif sunuldu.

Önerge, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve altyapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce de "asrın felaketi" sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "fahri hemşehrilik" beratı verilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri afetzedelere teslim edilmiş olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika

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