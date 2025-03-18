Bakan Kurum, AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile Toplantı Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Ankara İl Teşkilatı'mız ile bir araya geldik. Başkent'imizin ihtiyaçları, halkımızın talepleri ve planladığımız projeler ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Her daim omuz omuza çalıştığımız teşkilatımızla beraber Ankara'mızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."