Bakan Kurum BM'de COP31 için 10 başlıkta öncelikleri paylaştı - Son Dakika
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Bakan Kurum BM'de COP31 için 10 başlıkta öncelikleri paylaştı

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Bakan Kurum BM\'de COP31 için 10 başlıkta öncelikleri paylaştı
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Bakan Murat Kurum, BM'de COP31 Eylem Gündemi'nde atık yönetiminden elektrifikasyona 10 başlıkta önceliklerini anlattı. Görüş ve önerilerin Antalya'ya giden sürece yansıtılacağını, Kasım'da Antalya'da yeni dönem başlayacağını söyledi.

(NEW YORK) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'ni anlattıklarını belirterek, atık yönetiminden elektrifikasyona, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine kadar 10 başlıkta önceliklerini açıkladıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Atık yönetiminden elektrifikasyona, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine kadar 10 başlıkta önceliklerimizi açıkladık" dedi.

Toplantıda bakanların ve katılımcıların görüşlerini dinlediklerini belirten Kurum, uygulamanın önündeki engelleri, ihtiyaçları ve ortak çalışma alanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Kurum, toplantıda ortaya konulan görüş ve önerilerin Antalya'ya giden süreçte yürütülecek çalışmalara yansıtılacağını belirterek, "Diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona… Kasım'da Antalya'da iklim diplomasisi ve mücadelesi için yeni bir dönemi birlikte başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Murat KurumPolitikaAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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