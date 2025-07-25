Bakan Kurum'dan Gayrimenkul Sertifikası Açıklamaları - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Gayrimenkul Sertifikası Açıklamaları

25.07.2025 11:56
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Bakan Kurum, Gayrimenkul Sertifikası uygulamasının detaylarını ve sık sorulan 15 soruyu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasının detaylarına ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüyorum ki, dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul'da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

Soru: Gayrimenkul Sertifikası nedir?

Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki bir yatırım aracıdır. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi alınıp satılabilir.

Soru: Diğer yatırım araçları yerine neden Gayrimenkul Sertifikası seçmeliyim?

Bu sistem yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, küçük birikimlerle ev sahibi olma (Asli Edim) veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı verir. Aynı zamanda konut satın almadan konut değeri kadar kazanç (Tali Edim) elde etme imkanı sunar.

Soru: Gayrimenkul Sertifikalarının güvencesi nedir?

Gayrimenkul sertifikaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve Emlak Konut güvencesindedir.

Soru: Gayrimenkul Sertifikasına ne kadar parayla yatırım yapabilirim?

Yatırım yapmak için tek bir sertifika (1 sertifika fiyatı 7,59 lira) almanız yeterlidir. Bütçenize göre dilediğiniz adette sertifika alabilir, birikimlerinizi yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır.

Soru: Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olurum?

Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece "Asli Edim" denir.

Soru: Evimi proje bitmeden seçebilir miyim?

Evet seçebilirsiniz. Gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içerisinde talepte bulunarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Projenin tamamlanmasıyla evinizin tapusunu alabilirsiniz.

Soru: Ortak konut almak mümkün mü?

Evet mümkün. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.

Soru: Her daire aynı fiyatta mı?

Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.

Soru: Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak?

Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

Soru: Gayrimenkul Sertifikalarımla ev almak istemezsem ne olur?

Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar için iki seçenek bulunuyor. Birincisi dilerseniz yatırım hesabınızdan satış emri vererek, sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir, birikiminizi nakde çevirebilirsiniz. İkincisi proje sonuna kadar bekleyip "Tali Edim" kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden, sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz.

Soru: Gayrimenkul Sertifikalarımı istediğim zaman satabilir miyim?

Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer.

Soru: Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?

Proje kapsamında eğer satılmamış bir gayrimenkul bulunursa tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtildiği şartlarda satın alınır.

Soru: Gayrimenkul Sertifikasında yatırım takvimi ne kadar sürer?

Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı.

Soru: İstediğim dairenin Gayrimenkul Sertifika adedi proje boyunca değişir mi?

Hayır değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenmiş sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz.

Soru: Projeden daire satın almak için ne kadar sertifika biriktirmek gerekir?

62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekiyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Finans, Emlak, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Gayrimenkul Sertifikası Açıklamaları - Son Dakika

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