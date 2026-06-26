Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Asya'nın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ıydı… Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum'dan Kadir İnanır'a Başsağlığı - Son Dakika
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