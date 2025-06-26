Bakan Kurum, Güngören'deki anahtar teslimi, temel atma ve açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, Güngören'deki anahtar teslimi, temel atma ve açılış töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, Güngören\'deki anahtar teslimi, temel atma ve açılış töreninde konuştu Açıklaması
26.06.2025 18:40
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık. Dolayısıyla bize eser ve yatırım üzerinden eleştiri yapacak son kişi Özgür Özel'dir, son merci CHP'dir." dedi.

İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kurum, İstanbul'a eser vermek için gece gündüz çalıştıklarını çünkü İstanbul'un zalimlere karşı duruşun kalesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Kim, hangi boş işle uğraşırsa uğraşsın, 'Bizler üretiriz.' diyoruz. Çünkü bizim inancımızda, çalıştığından başka insana mükafat yoktur. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, 'Biz yaparız.' diyoruz. Çünkü bizim yegane varlık nedenimiz, bu aziz millete hizmet etmektir. Bu hizmet yolculuğunda Güngören'imize de 'Tozkoparan'da kentsel dönüşüm başlayacak.' dedik." diye konuştu.

"Devletin gayretini, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemiyorlar"

Kurum, Tozkoparan'da başlayan kentsel dönüşümle birlikte bazılarının projeye karşı eyleme giriştiğini ve evlerin yapımını durdurmak için ellerinden geleni yaptığını anlatarak, "Milletimizin aklını çelmek için her türlü çabayı gösterdiler ama bizi yolumuzdan döndüremediler. Şu anda 798 yuva ve iş yerimizin anahtarlarını teslim etmenin, 1132 konut ve yuvamızın yine temellerini atmanın, millet bahçemizi açmanın gururunu burada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne zaman milletin hayrına bir işe kalkışsalar CHP zihniyetini karşılarında bulduklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek söylüyorum ki devletin gayretini, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemiyorlar. Biz hizmet ediyoruz, onlar eleştiriyorlar. Biz aziz milletimizle mutlu oluyoruz, onlar olamıyorlar. Onlar belediyelerin eliyle İzmir Körfezi'nde, Ergene Nehri'nde Cumhuriyet tarihimizin en büyük çevre felaketlerine sebep olurken, biz Avrupa'nın en büyük çevre ve doğa koruma projelerini yapıyoruz. Onlar şaibeli kurultaylarla kuyu kazarken, birbirlerinin ardından timsah gözyaşı dökerken, biz Cumhurbaşkanımızla birlikte deprem bölgesinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını veriyor ve orada depremzede kardeşlerimizle sevinç gözyaşları döküyorduk."

CHP'nin 11 ilde tek bir çivi dahi çakmadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesinde yapılan 250 bin konutu küçümsediğini kaydeden Kurum, CHP'nin yüz yıl önce kurulduğunu ancak onların geçen yüz yılda yapamadığı konutu kendilerinin 2 yılda yaptığını söyledi.

Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık. Dolayısıyla bize eser ve yatırım üzerinden eleştiri yapacak son kişi Özgür Özel'dir, son merci CHP'dir." dedi.

"Bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız"

Deprem tehdidini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz şu anda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki projeyi, 11 ilimizde, 3 bin 500 şantiyede çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendisle birlikte yapıyoruz. Oradan edindiğimiz tecrübeyi, birikimi, başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. İstanbul'da, Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda vatandaşlarımızın oturacağı kiralık konutlar yapacağız. Vatandaşlarımızın bizden beklediği projeleri, 39 ilçede, 964 mahallede yapmaya çalışacağız. İstanbul'umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz. Birileri istese de istemese de dün deprem bölgesinde nasıl 250 bin konutu yaptıysak, bugün de Güngören'de yüzlerce yuvayı teslim ettiysek, İstanbul'un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edecek ve bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Güngören'deki anahtar teslimi, temel atma ve açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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