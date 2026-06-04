Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin konut 2028'de teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "İlk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028'de vatandaşlarımıza sunmak olacak." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kurum, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin soru üzerine Kurum, 6 Şubat 2023'te 11 ilde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığını ve 14 milyon vatandaşın bu depremlerden etkilendiğini hatırlattı.

Kurum, deprem sonrası devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 86 milyon vatandaşıyla elbirliği içinde hareket ettiğini ve dünyaya örnek olabilecek bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilde 455 bin konutun bitirildiğini ifade eden Kurum, burada edinilen bilgi, beceri ve tecrübenin 81 ile aktarılması amacıyla 500 bin konutun yapılmasını içeren "Yüzyılın Konut Projesi"ni başlattıklarını vurguladı.

Projeye, her ilden gelen talepler doğrultusunda başladıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"500 bin konut gerçekten bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu bitirdik, hamdolsun. Şimdi de yeni 500 bin konutu milletimize sunuyoruz. 81 ilde kuralarımızı çektik. İnşaatlarımıza başladık. İlk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028'de vatandaşlarımıza sunmak olacak. Bunun için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikayesini yazan devlet, bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu teslim eden irade, inşallah onu da en yakın zamanda vatandaşımıza en güzel haliyle, en sağlam haliyle teslim edecektir."

"Bu proje istihdama katkı sağlayacak"

Bakan Kurum, evi sadece bir konut olarak görmediklerini, evin, bir gencin doğup büyüdüğü mekan, bir annenin yuvası ve bir babanın da şefkat eli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda sosyal donatılarıyla, parkları ve yeşil alanlarıyla her türlü detayı düşündüklerine işaret eden Kurum, 500 konuta bir mahalle konağı yaptıklarını belirtti.

Mahalle konaklarında vatandaşların sağlık hizmetlerinden kreşlere, taziyelerden merasimlere kadar birçok fonksiyonu gerçekleştirebileceklerini aktaran Kurum, mahalle kültürünün yaşaması için projeye dahil ettiklerini söyledi.

Bu yerleşim modellerinin şehirlerde, ilçelerde ve beldelerde örnek teşkil etmesini istediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz deprem bölgesindeki konutlarda 11 ilde hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bir taraftan da 'dirençli şehir' dediğimiz şehri inşa ediyoruz. Yani ülkemizin yüzde 70'i hemen hemen deprem bölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla bir taraftan da 'dirençli şehir' inşa ediyoruz, bu da çok önemli. Biz depremleri engelleyemeyiz ama depremlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kapsamda da yeni 500 bin konutla birlikte ülkemizin deprem direncini de artırıyoruz ve depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Toplanma alanları da içinde düşünülüyor. Vatandaşımızın çocuk oyun parkında oynayabileceği, okuluna yürüme mesafesinde gidebileceği ulaşımıyla, istihdamıyla, üretimiyle her alanda bu projeyi önemsiyoruz.

Bir taraftan da bu proje istihdama katkı sağlayacak. Burada 250'ye yakın sektörü ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak, fabrikalarda üretim durmayacak. Onlar yine istihdam oluşturacaklar. Dolayısıyla böyle topyekun bir büyüme, kalkınma projesi, aslında sosyal devlet bakış açısı. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin artık sosyal devlet bakışı rafa kaldırılmış. Artık ülkeler bırakın vatandaşına yardım etmeyi böylesi afetlerde, sellerde, yangınlarda vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakıyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir vazifeyi devlet vatandaşına yapmış oluyor. Bu barınma hakkı dediğimiz Anayasa'dan gelen hakka devlet de elini, gövdesini aslında taşın altına koyarak, Sayın Cumhurbaşkanımız burada güçlü bir iradeyi 2002'den beri olduğu gibi bugün de milletimize sunmuş oluyor."

"İstiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun"

Bakan Kurum "Sosyal konut tarafında özellikle yeni bir ödeme planı ya da ödeme kolaylığını içeren yeni bir adım atılacak mı? Özellikle gençlere ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik yeni modeller düşünülüyor mu?" sorusuna, bugüne kadar yaptıkları sosyal konutlarda, alt gelir grubundan vatandaşlara, engellilere, gençlere, şehit aileleri ve gazilere kontenjan ayırdıklarını dile getirdi.

500 bin konuta 5 milyona yakın geçerli başvuru bulunduğunu, deprem bölgesine ayrı bir kontenjan verdiklerini hatırlatan Kurum, "Hep şunu söyledik. Biz AK Parti olarak 2002'den beri sosyal devlet bakışıyla bu projeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz dedik. İnşallah bu proje yoluna girdiğinde yeni sosyal konut projeleri de hayata geçecek." diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Üç ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşin ödeyene yine yüzde 8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız yüzde 50 peşinatının yarısını şimdi yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz ve orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. Başvuruları 15 Haziran'da.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu; evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın, yüzde 80'lere gelsin, yüzde 90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor."

"Neredeyse aslında kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız oturabilecek"

Bakan Kurum, satışa çıkarılacak yaklaşık 20 bin konutun fiyatlarının çok yüksek olmayacağını dile getirdi.

Konuya ilişkin örnekler veren Kurum, şöyle devam etti:

"Ankara'da 2+1 konut mesela 3,1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. 3+1 3,3 milyon. Yani oldukça erişilebilir ki TOKİ'nin ödeme sisteminde biz uzun vade ödeme sistemleri sunduğumuz, bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize yani devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 2+1, 3,3 milyon lira, 3+1'de 3,9 milyon liraya yine sunacağız. Hatay'da 3,2 milyon 27 bin 300 lira taksit konutlar. Konya'da yine 2+1 konutlar 2,9 milyon liradan başlıyor. Tamamen peşin alabilirsiniz, yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse aslında kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek."