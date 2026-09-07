Bakan Memişoğlu, 158 milyon taramayla 14 milyon erken teşhis koyduklarını açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son iki yılda 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldığını ve 14 milyondan fazla erken teşhisle hastalıklara zamanında müdahale edildiğini duyurdu. Bakan, 31 bin aile hekiminin görev yaptığı 8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezi ile koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik" dedi.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla yaş alalım, sağlıklı kalalım. 8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik. Unutmayalım: Erken teşhis, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Memişoğlu, 158 milyon taramayla 14 milyon erken teşhis koyduklarını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?