Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Aksaray'da Sağlık Hizmetlerini Çok Daha İleri Bir Seviyeye Taşımış Olacağız"

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Aksaray'da sağlık hizmetlerini daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını ifade ederek, "300 yataklı hastanemizin ihale süreci en geç altı ay içerisinde tamamlanmış olacak ve 2027 yılı başında inşaatını sahada görmeye başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Aksaray Valiliğini ziyaret eden ve Vali Murat Duru tarafından karşılanan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Karşılama programında, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, kurum amirleri ve daire müdürleri yer aldı.

Memişoğlu, Valilik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün de medeniyetimizin kadim şehirlerinden, birçok ilim insanı yetiştirmiş Aksaray'dayız. Burada sağlık hizmetlerimizi değerlendirecek, yürüttüğümüz yatırımları ve hedeflerimizi paylaşacağız. Aksaray'a baktığımızda, ilimizde 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"2027 YILI BAŞINDA İNŞAATINI SAHADA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Kent merkezinde planlanan 300 yataklı yeni hastanenin proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar inşaat sürecini başlatacak noktaya gelmek. Aksaraylı hemşehrilerimize şunu özellikle ifade etmek istiyorum; bu 300 yataklı hastanemizin ihale süreci en geç altı ay içerisinde tamamlanmış olacak ve 2027 yılı başında inşaatını sahada görmeye başlayacağız. Bunun yanında Eskil ilçemizde yapmayı planladığımız hastanenin proje çalışmaları tamamlandı. En kısa sürede ihale sürecini başlatacağız. Ortaköy ilçemiz için planladığımız hastanenin de proje çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Böylece Aksaray'da sağlık hizmetlerini çok daha ileri bir seviyeye taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK TESİSLERİNE SADECE HASTA OLDUĞUNUZ ZAMAN GİTMEYİN"

Memişoğlu, sadece hastane yapmadıklarını, vatandaşların sağlıklı kalması için de çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Sağlığımızı kaybetmeden kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için toplumumuzun hareketli yaşam, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve bağımlılıklarla mücadele konularında daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum; Sağlık Bakanlığımızın sağlık tesislerine sadece hasta olduğunuz zaman gitmeyin. Sağlıklı kalmak için de aile sağlığı merkezlerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize ve birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza başvurun. Aile sağlığı merkezlerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve toplum sağlığı merkezlerimizde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist desteğinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile kanser taramaları da ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu hizmetlerden mutlaka faydalanın."

"BU HİZMETLERİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk toplumunun yüzde 65'inin fazla kilolu olduğunu ya da obezite riski bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle 'Hareket Et, Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasını başlattık. Bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla vatandaşımızın hareket kapasitesini, kas gücünü ve biyolojik yaşını değerlendirerek gerekli durumlarda fizyoterapistlerimize yönlendirdik. Amacımız hastalık oluştuktan sonra tedavi etmekten önce, hastalık oluşmadan vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bugün Aksaray'da da bir kez daha görüyoruz ki Türkiye, sağlık altyapısı ve sunduğu hizmetlerle dünyanın en güçlü sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Biz de gece gündüz çalışarak bu hizmetleri daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.