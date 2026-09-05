Bakan Memişoğlu: Aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak önceliğimiz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada aşının en güçlü kalkan olduğunu belirtti. Bakan, 13 hastalığa karşı rutin aşılama yapıldığını ve geçen yıl 6'lı karma aşıya geçildiğini hatırlatarak aşıların ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."
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