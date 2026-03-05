Bakan Memişoğlu, Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Bakan Memişoğlu, Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti Açıklaması

05.03.2026 16:58
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, köklü bir geçmişe sahip olan Yeşilay'ın 1920'den bu yana milleti her türlü bağımlılığa karşı korumak için önemli bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Toplumu bağımlılıklardan korumayı öncelikli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Memişoğlu, "Bağımlılıkla mücadele hepimizin meselesidir. Bu mücadele topyekun yürütülmesi gereken ulusal bir sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

Yeşilay Haftası'nın ramazana denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu aktaran Memişoğlu, ramazanın iradenin güçlendiği, nefsin terbiye edildiği, dayanışma ve arınmanın öne çıktığı müstesna bir zaman olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelenin özünde irade ve sabır meselesi olduğunu belirterek, ramazanın manevi ikliminin zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler için bir milat olması temennisinde bulundu.

11,5 milyon kişiyi kısa mesajla Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ettik

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla önleyici ve koruyucu hizmetleri sağlık politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

2024-2028 Ulusal Eylem Planıyla bağımlılıklarla mücadeleyi kapsamlı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Memişoğlu, tütünle mücadelede önemli bir mesafe alındığını son bir yılda sigara bırakma poliklinik sayısını 1500'e çıkardıklarına dikkati çekti.

Bakan Memişoğlu, Yeşilay ile koordine ettikleri "Yeşil Dedektör" uygulaması ile çapraz denetim faaliyetlerini sıklaştırdıklarını vurgulayarak, "Son 2 ayda, yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımıza kısa mesaj göndererek Sigara Bırakma Polikliniklerimize davette bulunduk. Böylece, sigara bırakma polikliniklerimize başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağladık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile son bir yılda yaklaşık 500 bin takip ve motivasyon araması gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

ALO 191 552 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verdi

Türkiye genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de, 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunulduğunu bildiren Memişoğlu, "188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve Bağımlı Hastalar için Ayaktan Rehabilitasyon (BAHAR) merkezlerimiz aracılığıyla hastalarımıza ücretsiz danışmanlık ve takip hizmeti sağlıyoruz. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattımızla bugüne kadar yaklaşık 552 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti sunduk." dedi.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Yeşilay gönüllüsü gençlerle de bir araya gelerek, sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA

