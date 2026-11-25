Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri ve sağlık alanında hayata geçirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının, sağlık alanında yeni imkanların önünü açacağına inanıyorum. Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.