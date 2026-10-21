Bakan Memişoğlu, Güney Kore\'de CAR-T tesislerini gezdi, küresel güç hedefini açıkladı

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'de yerli CAR-T hücre tedavisinin geliştirildiği Samsung Medical Center ve Curocell GMP tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, Türkiye'yi ileri tıp ve biyoteknoloji alanında küresel bir güç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin ilk yerli CAR-T hücre tedavisi Anbal-cel'in geliştirildiği Samsung Medical Center ve Curocell GMP tesislerini ziyaret ettik. Ülkemizi ileri tıp ve biyoteknoloji alanında küresel bir güç yapma hedefimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.