Bakan Memişoğlu'ndan Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Memişoğlu'ndan Helikopter Kazası Açıklaması

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanı, Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

25.12.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'daki sağlık helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun biliyorsunuz sivil havacılık kapsamında kuralları var, net bunlar. Hem kurum anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplum çok itibar etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti grup toplantısına katıldı. Memişoğlu, grup toplantısı öncesinde muhabirlerin sorunlarını yanıtladı. Memişoğlu, "Suriye ile ilişkiler gelişiyor bu konuda bakanlığınızın bir adımı var mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Suriye Sağlık Bakanı ile dün bir telefon görüşmesi yaptık. Çok faydalı, çok yararlı oldu. Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlık alanında her türlü desteğimizin, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular. Onlar da bir an önce bu koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması için çalıştıklarını ve bizim yardımımızdan da çok memnun olduklarını iletti. Elimizden geleni yapacağız.

Bütün sağlık ile ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır. İnşallah ayağa kalkmalarında biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız, yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız, onlara destek olarak."

"Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır"

"Muğla'daki helikopker kazasına ilişikin yürütülen soruşturma ne aşamada" sorusuna Memişoğlu, "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun biliyorsunuz sivil havacılık kapsamında kuralları var, net bunlar...Hem kurum anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplumun çok itibar etmesin. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemi. Onun içinde nedenleri, gerekçeleri nedir kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda lütfen spekülasyonları lütfen dikkate almasınlar.  Bu konuda çok açık ve net bir şekilde sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.

Bakan Memişoğlu\'ndan Helikopter Kazası Açıklaması
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Helikopter, Havacılık, Politika, Suriye, Sağlık, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu'ndan Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.