Bakan Memişoğlu'ndan PKK Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin daimi kararlılığıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Bugün yaşanan gelişmenin ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.