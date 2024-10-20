Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Denetimlerine Vurgu

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi ile ortaya çıkan sağlıktaki sorunlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece, gündüz yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

Yenidoğan Çetesi'nin ortaya çıkmasıyla başlayan sağlıktaki yolsuzluk olaylarının yankıları devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuya ilişkin X hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sadece tüm branşaların denetlenmesi için bakanlığın tüm denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır. Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!"