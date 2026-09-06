Bakan Memişoğlu: OVP hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışacağız

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 2027-2029 dönemi içeren Orta Vadeli Program'a ilişkin, "Vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetine erişimini esas alarak milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin sanal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışımızla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. 2027–2029 Orta Vadeli Programı doğrultusunda; birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirecek, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerimizi bütünleşik bir yapıyla geliştirecek, üniversite hastanelerimizi eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda daha etkin kılacak, aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve yapay zeka teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi artıracak, değer bazlı geri ödeme modelleriyle finansal sürdürülebilirliği sağlayacak, sağlık turizminde hizmet kalitemizi ve ülkemizin uluslararası konumunu daha ileriye taşıyacağız. Vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetine erişimini esas alarak milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.