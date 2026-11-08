Bakan Memişoğlu, sağlığın COP'ta ilk kez müstakil eylem alanı olacağını bildirdi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Sağlık, COP tarihinde ilk kez müstakil eylem alanı olarak ele alınacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"'Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' başlığıyla sağlığın eylem ajandasında yer alması, sağlığın iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunun uluslararası düzeyde daha güçlü biçimde kabul edilmesi açısından önemli bir kazanımdır"

"Türkiye olarak hedefimiz, sağlığı iklim eyleminin merkezine yerleştirerek yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin sağlığını da güvence altına alan daha dayanıklı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve hakkaniyetli sağlık sistemlerinin inşasına katkıda bulunmaktır"

(Duygu Yener/Ankara)

2- "Dronban" planı hazır, kargolar İHA'larla hedefe ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek"

"Drone otoyolları şehirler arası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanılabilecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele alacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

4- COP31 Türkiye-Japonya işbirliğine yeni fırsatlar sunacak

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami:

"Türkiye hükümetinin COP31'i taahhütlerin uygulama aşamasına dönüştürme yaklaşımına tamamen katılıyoruz. Verdiğimiz sözleri ve önemli gördüğümüz taahhütleri hayata geçirmek istiyoruz"

-"Japonya ve Türkiye arasında enerji verimliliği, depolama teknolojileri ve yenilenebilir enerji teknolojileri, işbirliği imkanı bulunan alanlar olarak öne çıkıyor"

(Fuat Kabakcı-Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- RTÜK, günlük 19 bin 200 saat konuşmayı analiz edebilen yapay zeka sistemiyle denetim yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş:

"Via+, yapay zeka destekli, izleme ve denetleme görevimizi yapabileceğimiz yeni kurduğumuz bir sistem. Bu sistem aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı izleyecek ve hemen hemen internet temelli bütün mecraları takip edebilecek"

"Via+ sistemi, günlük 19 bin 200 saat konuşmayı 12 dilde tercüme edebilecek ve bununla ilgili ihlalleri tespit edebilecek, 300 milyondan fazla kareyi görüntüleyip denetleyebilecek. Nasıl ki savunma anlamında bir çelik kubbemiz varsa, Via+ medya alanındaki çelik kubbemiz olacak"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Gazi Nogay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların e-ihaleyle satışından 10 ayda 5,7 milyar lira gelir

e-İhale Sistemi'nden elde edilen gelir, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı

Sistemle, 2025 yılı başından bu yana 6 bin 233 araç ve 17 bin 950 eşya grubunun satışı yapıldı

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- ASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, enerji maliyetlerini aşağıya çekerken bir taraftan da şirketimizin büyümesini destekleyen bir adımı attık"

"Devreye aldığımız GES'lerimizle enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak, aynı zamanda enerji maliyetlerimizi ve karbon ayak izimizi azaltacağız"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Enerji verimliliği Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynuyor

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem:

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli kaynaklarla arz güvenliğinin güçlendirilmesinde enerji verimliliği en hızlı sonuç verecek alanlardan biri"

"Türkiye'de üretilen ve tüketilen enerjide yüzde 10'luk bir verimlilik artışı sağlamak, yeni üretim tesisleri kurmaya kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirilebilir"

"COP31'i, Türkiye'nin verimlilik konusunda güzel örneklerini paylaşabilmesi, diğer ülkelerle çalışılabilecek alanların ortaya çıkması açısından faydalı buluyorum"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- ABD'nin seçim haftasında altın yükselişe geçerken Brent petrol geriledi

Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselirken perşembe günü 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü

Buğday fiyatlarında Rusya ve Ukrayna'nın alternatif güzergahlardan ihracatını artırması ile Karadeniz'deki sevkiyat koşullarının iyileşebileceğine yönelik beklentiler öne çıktı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- Türkiye bitkisel çeşitliliğiyle bitki bazlı gıda pazarında yeni ürün potansiyeli bulunduruyor

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ:

"Bu alanda dünya pazarı bir dönem çok hızlı şekilde büyüdü. 2015'ten 2025'e kadar geçen 10 yıllık süreçte et ürünleri alternatiflerinin satışları 3 katına çıktı. Bugün küresel bazda baktığımızda 238 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. 2026 için tahmin edilen rakam 256 milyar dolar ve 2034'e geldiğimizde ise küresel hacmin 491 milyar dolara yükselmesi bekleniyor"

"(Türkiye'nin bitkisel kaynakları) Bizim daha çalışılmamış, bilinmemiş bir sürü bitkisel kaynağımız var. Dolayısıyla bunlardan bambaşka fonksiyonlarda, çok iyi tada sahip ürünler yaratabiliriz. Kendi ürünümüzü oluşturabiliriz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Tech for Palestine'ın kurucusu Biggar, İsrail'in, yapay zekayı savaş ve propagandada kullandığını söyledi:

"(Amazon, Microsoft, Palantir ve Google) Bu şirketler, dijital teknolojiler aracılığıyla soykırım yapılmasını mümkün kılan araçları satıyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen teknolojilerini, bu araçları çocukları öldürmek için kullanan, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş İsrail'e satıyorlar"

"İsrail, yapay zeka sistemlerini kendi lehine yönlendirmek için yüz milyonlarca dolar harcıyor. İsrail bunu yapıyorsa başka ülkeler de aynı yolu izliyor olabilir. Bu sistemler insanlar için kesinlikle güvenli değil"

(Zeynep Katre Oran/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Siber saldırılarda küçük hedefler büyük toplumsal etkiler oluşturma riski taşıyor

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Akyokuş:

"Günümüzde siber güvenliğin önemi giderek artıyor. Bunun nedenlerinden biri de bağlantılı cihazların sayısındaki artış. Şu anda dünya genelindeki bağlantılı cihaz sayısının yaklaşık 21 milyar olduğu belirtiliyor"

"İşletim sistemlerinde veya şifreleme mekanizmalarında güvenlik açığı bulunan bağlantılı cihazların, siber saldırılara maruz kaldığında normal bir bilgisayardan farkı bulunmuyor"

(Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul)

13- Sayıştay, İBB'nin tatlı alımlarında piyasa fiyatının 4 katı ödemeler tespit etti

Sayıştayın 2025 Yılı İBB Denetim Raporu'ndan:

"Tel kadayıfın 168 lira yerine 660 liradan (3,9 kat), trileçenin 225 lira yerine 660 liradan (2,9 kat), soğuk baklavanın 506 lira yerine 1200 liradan (2,4 kat), şekerparenin 202 lira yerine 460 liradan (2,3 kat) ve sütlü nuriyenin 506 lira yerine 900 liradan (1,8 kat) temin edilmiş olması, paketleme gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüdedir"

"Yüklenicinin iş süresince sigortalı yalnızca tek bir personelinin bulunduğu ve şirketin faaliyet merkezinin Muş ilinde yer aldığı tespit edilmiştir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, yüklenicinin bu organizasyonel yapı ve personel sayısıyla sözleşme konusu ürünleri fiilen üretip teslim edebilmesinin mümkün olmadığı, işin esaslı ediminin tamamen (alt yüklenici şirket) tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır"

(Hüseyin Kul/İstanbul)

14- Galatasaray, zorlu fikstürünü mutlu bitirdi

Geride kalan 30 günde 8 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 7'sini kazanırken, sadece Barcelona'ya mağlup oldu

Galatasaray, bu dönemde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti

Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, söz konusu 8 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı

(Can Öcal/İstanbul)

15- Motosiklete küçük yaşta başlayan Sıla'nın hedefi ATV yarışlarında kadınlara öncülük etmek

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'na İzmir'den katılan 22 yaşındaki Sıla Özgül:

"Motosiklete ilk kez anne karnında başladım. Doğuma bile motorla gitmişim. Kendimi bildim bileli hem motor hem de ATV kullanıyorum"

"Özellikle kadın yarışçıları ATV sporuna çekebilmek ve kadınlar kategorisi açıp kadınlarla rekabet etmek ve orada güzel başarılar, birincilikler elde etmek istiyorum"

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Koordinatörü Mahmut Nedim Akülke:

"Kadın sporcularımızın özellikle bu organizasyonda olması dayanıklılığa, mukavemete dayanan bir sporda Türk kadınının da gücünü gösteriyor"

(Fatih Çakmak/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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