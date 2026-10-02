Bakan Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana 17,4 milyon tarama yapıldığını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana 17,4 milyon tarama yapıldığını duyurdu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulusal Kanser Tarama Programı'nda Temmuz 2024'ten bu yana 17,4 milyon tarama yapıldığını duyurdu. Bakan, 493 tarama merkezi ve 60 mobil KETEM ile 21 bin kişinin erken evrede tanı almasına katkı sağlandığını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programımızla 17,4 milyon tarama gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erken teşhis hayat kurtarır. Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programımızla 17,4 milyon tarama gerçekleştirdik. Tarama merkezi sayımızı 493'e, mobil KETEM sayımızı 60'a çıkardık. Bu süreçte; 5,1 milyon vatandaşımızın meme kanseri taramasını gerçekleştirdik. 300 bin şüpheli bulguyu tespit ederek 21 bin vatandaşımızın erken evrede tanı almasına katkı sağladık. Mobil KETEM araçlarımızla 570 bin vatandaşımıza yerinde hizmet sunduk. 99 milyon hatırlatma SMS'i ile vatandaşlarımızı taramalara davet ettik. Sağlığınız bizim için kıymetli; en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine, KETEM'e veya Mobil KETEM araçlarımıza başvurarak ücretsiz taramanızı yaptırmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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