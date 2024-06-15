Bakan Özhaseki'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Özhaseki, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşmayı ve dayanışmayı simgelediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iyi günde de kötü günde de milletin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Özhaseki, "Amacımız eserlerimizle milletimize yeni bayramlar yaşatmak. İnşallah en kısa sürede afet bölgesinin yaralarını saracak ve ülke genelinde yapmakta olduğumuz dev projelere yenilerini ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yola çıkacak vatandaşlara uyarıda da bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Başta depremzede kardeşlerimiz ve o bölgede çalışan mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Seyahate çıkacak vatandaşlarımıza kurallara uyma noktasında azami hassasiyet göstermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum."