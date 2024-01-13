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Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine konut desteği sağlayacaklarını açıkladı. Aileye rezerv alanda hazır durumdaki konut veya Bakanlığın projesi kapsamında yapımı başlayan konutlardan biri verilecek. Özhaseki, şehitlerin ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Özhaseki\'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir\'in ailesine ev sözü Açıklaması
13.01.2024 - 16:58,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Müslüm, Irak, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

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