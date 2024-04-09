Bakan Özhaseki, depremzede aileyi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yaşayan depremzede aileyi ziyaret etti.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Hatay'da yaşayan Bayraktar ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.
Aileyle yakından ilgilenen Özhaseki, çocuklara bayram hediyesi ve harçlık verdi.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan O.K. ve L.K. adlı dolandırıcılık zanlılarını yakaladı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.
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