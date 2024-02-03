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Çevre Bakanı Özhaseki Hatay'da incelemelerde bulundu

Çevre Bakanı Özhaseki Hatay\'da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Özhaseki, depremlerde hasar gören caddede çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Restorasyonu devam eden tarihi yapıları da ziyaret eden Özhaseki'nin incelemelerine milletvekilleri ve diğer ilgililer de katıldı.

03.02.2024 15:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Bakan Özhaseki, programları kapsamında ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra tarihi Uzun Çarşı'ya geçen Özhaseki, burada esnafla bir süre sohbet etti. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı.

Ardından Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi yapıları gezen Özhaseki, buradaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Özhaseki'nin ziyaret ve incelemelerinde milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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