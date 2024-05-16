Çevre Bakanı Özhaseki, Hatay'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki, Hatay'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Çevre Bakanı Özhaseki, Hatay\'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Özhaseki, Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için yürütülen projeleri istişare ettiğini belirtti.

16.05.2024 20:03
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay Valimiz Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ile Hatay'ımızın yeniden inşa ve ihyası için yürüttüğümüz projelerimizi istişare ettik. Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak, depremzede vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki, Hatay'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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