Bakan Şimşek'in Emekli Maaşları Üzerine Söyledikleri Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
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Bakan Şimşek'in Emekli Maaşları Üzerine Söyledikleri Yanlış Anlaşıldı

12.06.2026 10:10
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Hazine Bakanlığı, emekli maaşlarıyla ilgili çıkan haberlerin Bakan Şimşek'e ait olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bazı ulusal gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin olarak Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu ifadelerin Bakan'a ait olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir" denildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere dayanak gösterilen toplantıda Bakan Şimşek'in milletvekilleriyle yürüttüğü görüşmelerin basına kapalı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek'in Emekli Maaşları Üzerine Söyledikleri Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Murat Mehmet Murat:
    emekliler zaten endişeli durumdayken böyle haberlerle huzursuz edilmesi çok yanlış okuduğumuz kaynakları iyi kontrol etmemiz lazım 0 0 Yanıtla
  • Belgin Sevinç Belgin Sevinç:
    yalan habercilik yapanlar cezalandırılmalı avrupada böyle olsa anında davası açılırdı 0 0 Yanıtla
  • Aslıhan Yıldız Aslıhan Yıldız:
    yani haberi kim yazmış böyle ya emekli insanların duygularını oynatmışlar birkaç saatte herkes panik oldu memlekette böyle şeyler olmamalı haber sitelerine de söz geçirilmesi lazım bu kadar sorumsuz yazılmaz 0 0 Yanıtla
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