Bakan Şimimşek: Ateşkes Ekonomik Riskleri Azalttı, Türkiye Dayanıklılık Gösterdi

09.04.2026 12:03
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İran ve İsrail arasındaki savaşın ateşkes sürecini değerlendirerek, tedarik zincirindeki kırılmaların düzelmesinin aylar alabileceğini ve global enflasyon beklentilerinin yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin bu durumdan nasıl etkilendiğini ve ortak mali tedbirlerin önemini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında ABD- İran ve İsrail arasındaki savaşın ateşkes sürecine girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ateşkesin memnuniyet verici olduğunu, ancak tedarik zincirindeki kırılmaların düzelmesinin aylar alabileceğini belirtti. Küresel enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, petrol şokunun maliyetleri artırarak büyümeyi olumsuz etkilediğini ve doların güçlendiğini vurguladı. Ateşkesin bozulması halinde, büyümede düşüş ve enflasyonda yükselişle küresel resesyon riski oluşabileceğini ifade etti.

Türkiye'de risk fiyatlamasının çarpıcı şekilde düştüğünü söyleyen Şimşek, bu şokun etkilerinin fiyatlandığını ve risk iştahının tekrar dönebileceğini kaydetti. Savaşın başlangıçta öngörülenden uzun sürdüğünü, ancak 45 günün altında kalmasının değerli olduğunu belirtti. Türkiye'nin, savaş bölgesine yakın ve petrol ithalatçısı olmasına rağmen, borsasının diğer ülkelere göre daha dayanıklı çıktığını ve gelişmekte olan ülkeler arasında iyi performans gösterdiğini açıkladı. Bu başarının proaktif yaklaşım ve uygulanan programlar sayesinde olduğunu vurguladı.

Eşel mobil sisteminin benzin ve mazot fiyatlarını sınırlandırdığını, aksi takdirde mazotun 103 TL, benzinin 78 TL olacağını, şu an benzinin 64 TL olduğunu belirtti. Diğer ülkelerin dramatik tedbirler alırken, Türkiye'nin aşırı fiyatlama riskinden kaçındığını söyledi. Dış şoklara karşı direnci artırmak için tamponların güçlendirilmesi gerektiğini, piyasanın sağlıklı işlemesi ve şok etkilerinin sınırlanması amacıyla tedbirler alındığını ifade etti. Savaşın daha uzun sürmesi durumunda ayrı araçlarla değerlendirme yapılacağını, tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

