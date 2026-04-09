Şimşek: Şokları Yönetme Kapasitemiz İyi, Eşel Mobil Sistemi Fiyatları Düşürdü

09.04.2026 14:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomiye yönelik stratejilerini ve Eşel mobil sistemiyle benzin-mazot fiyatlarındaki etkileri açıkladı. Küresel riskler ve enflasyon konularına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin iyi olduğunu, geçen yıl programın ticaret savaşları ve zirai don gibi etkilere karşı rüştünü ispat ettiğini söyledi. Savaşın başladığı günün ertesinde ekipleri toplayarak riskleri tartıştıklarını ve piyasaların işleyişini önceliklendirdiklerini belirtti.

Eşel mobil sisteminin hizmete alınmasının önceliklerini gösterdiğini ifade eden Şimşek, bu sistem sayesinde benzin ve mazot fiyatlarını sınırlandırdıklarını, aksi takdirde mazotun 103 TL, benzinin ise 78 TL olacağını, halbuki şu an benzinin 64 TL olduğunu açıkladı. ABD-İran arasındaki ateşkesin hızlı bir şekilde fiyatlara yansıdığını vurguladı.

Şimşek, büyük resimde şokun devam etmesi ve ateşkesin bozulması halinde petrol, doğalgaz ve hammadde fiyatlarının yükselerek büyümede düşüş, enflasyonda yükseliş ve küresel resesyon riski taşıyacağını belirtti. Tüm senaryolara göre çekmecede bir tepki fonksiyonları olduğunu söyledi. Ayrıca, tedarik zincirindeki kırılmaların normale dönmesinin aylar alacağını, küresel enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ve doların güçlenmesinin önemli olduğunu ekledi.

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
