Şimşek: Şokları Yönetme Kapasitemiz İyi, Eşel Mobil Sistemi Fiyatları Düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin iyi olduğunu, geçen yıl programın ticaret savaşları ve zirai don gibi etkilere karşı rüştünü ispat ettiğini söyledi. Savaşın başladığı günün ertesinde ekipleri toplayarak riskleri tartıştıklarını ve piyasaların işleyişini önceliklendirdiklerini belirtti.

Eşel mobil sisteminin hizmete alınmasının önceliklerini gösterdiğini ifade eden Şimşek, bu sistem sayesinde benzin ve mazot fiyatlarını sınırlandırdıklarını, aksi takdirde mazotun 103 TL, benzinin ise 78 TL olacağını, halbuki şu an benzinin 64 TL olduğunu açıkladı. ABD-İran arasındaki ateşkesin hızlı bir şekilde fiyatlara yansıdığını vurguladı.

Şimşek, büyük resimde şokun devam etmesi ve ateşkesin bozulması halinde petrol, doğalgaz ve hammadde fiyatlarının yükselerek büyümede düşüş, enflasyonda yükseliş ve küresel resesyon riski taşıyacağını belirtti. Tüm senaryolara göre çekmecede bir tepki fonksiyonları olduğunu söyledi. Ayrıca, tedarik zincirindeki kırılmaların normale dönmesinin aylar alacağını, küresel enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ve doların güçlenmesinin önemli olduğunu ekledi.