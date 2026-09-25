Bakan Tekin, 1416 bursuyla gidenlerin Türkiye'yi yüz akıyla temsil ettiğini söyledi - Son Dakika
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Bakan Tekin, 1416 bursuyla gidenlerin Türkiye'yi yüz akıyla temsil ettiğini söyledi

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Bakan Tekin, 1416 bursuyla gidenlerin Türkiye\'yi yüz akıyla temsil ettiğini söyledi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen '1416 Bursları Uyum ve Vizyon' programında konuştu. Tekin, MEB bursuyla yurt dışına gidenlerin ülkeyi yüz akıyla temsil ettiğini belirterek bursiyerlere teşekkür etti.

İSTANBUL'da düzenlenen '1416 Bursları Uyum ve Vizyon' programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçlerinde başbakanlar, gazeteciler, milletvekilleri, bakanlar, sanatçılar, toplumun her kesiminden çok değerli insanlar Milli Eğitim Bakanlığımızın bursuyla, devletimizin imkanlarıyla yurt dışında ülkemizi yüz akıyla temsil ettiler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen '1416 Bursları Uyum ve Vizyon' programı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek öğrenciler ile protokol üyeleri katıldı. Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ YÜZ AKIYLA TEMSİL ETTİLER'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'de yurt dışı tecrübesiyle ilgili süreç uzun bir geçmişe dayanıyor. Burada bir hususun altını çizmemiz lazım. Bu anlamdaki ilk tecrübe malum 28 Mehmet Çelebi'ye ait. Dönemin padişahı 28 Mehmet Çelebi'yi yurt dışına 'vesait-i ümranı yerinde görmek', ikinci kısmı önemli, 'kabil-i tatbik olanların takriri' ifadesiyle gönderiyor. Bu şu anlama geliyor: Yurt dışına gittiğinizde ülkemiz için, ülkemizin gelişimi için, ülkemizin akademik anlamda daha rekabeti güçlü hale gelmesi için yapabileceğiniz şeyleri, Türkiye için uygun olan şeyleri çalışıp ona göre hazırlık yapmak gerekiyor. Akabinde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bugünkü kullandığımız yasal düzenleme, yani Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun yürürlüğe giriyor. O tarihten sonra uzun bir süre yurt dışına öğrenci gönderdik. Ekrana yansıyan, içlerinde başbakanlar, gazeteciler, milletvekilleri, bakanlar, sanatçılar, toplumun her kesiminden çok değerli insanlar Milli Eğitim Bakanlığımızın bursuyla, devletimizin imkanlarıyla yurt dışında ülkemizi yüz akıyla temsil ettiler. Bütün bursiyerlerimize teşekkür ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun. Döndükten sonra da Türkiye'de güzel hizmetler yaptılar" ifadelerini kullandı.

'2013'TE ÜZERİNDE EN ÇOK DURDUĞUM KONULARDAN BİRİYDİ'

Bakan Tekin, "2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak başladığımda benim üzerinde en çok durduğum konulardan bir tanesi bu konuydu. Bunun hem uygulanmasıyla ilgili sorunlar vardı. O dönemin koşullarında devlet üzerine çökmeye çalışan vesayetçi yapılar bu bursları kendi uhdesine alıp kendi siyasal, ekonomik çıkarlarına hizmet edecek bir mekanizma haline dönüştürmüşlerdi. Yurt dışına bu burstan faydalanmak için giden arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar vardı. 6, 7, 8 yıl yurt dışında bulunup döndükten sonra memuriyete yeni başlamış bir kişi gibi başlamak, yani 25 yaşında gittiğinizi farz ederseniz döndüğünüzde kamu bürokrasisine dokuza birden başlamak, 35 yaşında bir kişi olarak ve bunların memuriyet hizmetinden sayılmaması, eş ve çocuklarla ilgili sağlık hizmetinden yararlanmayla ilgili karşılaşılan problemler vesaire; bunların bir kısmı teknik problemlerdi" ifadelerini kullandı.

'GİDEN ARKADAŞLARIMIZIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAMALARINI KARAR OLARAK ALDIK'

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın 'Kendi dilinize ve kültürünüze sahip çıkın' ifadesi çok önemli. Şimdi biz yurt dışına akademisyen gönderiyoruz. Yurt dışına gidiyor akademisyenimiz, Türkiye'deki herhangi bir bölgenin sosyo-ekonomik yapısını, etnik yapısını, dini yapısını yüksek lisans ve doktora tez konusu olarak çalışıyor. ya buna niye ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar? Türkiye'de zaten yeterince akademisyen var. Türkiye'deki herhangi bir konuyu Türkiye'deki bir akademisyen yapamıyor mu da biz Türkiye'deki bir konuyu çalışmak üzere yurt dışına akademisyen gönderiyoruz? Gönderdiğimiz kişilerin bu çalışmaları, bu çalışma başlıklarını onlara kimlerin verdiğini, ne için kullanacağını bilemeyiz. Dolayısıyla işin doğasıyla, felsefesiyle ilgili bazı kurumsal değişiklikler de yaptık. Bunlardan bir tanesi de giden arkadaşlarımızın gittikleri ülkelerde Türkiye ile ilgili çalışma yapmamalarını karar olarak aldık. Bunun gibi bir sürü değişiklik yaptık ve 1416 burslarını yeniden hem vesayetçi bir yapının elinden kurtardık hem de kurumsal altyapısını, teknik altyapısını, özlük haklarını revize ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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