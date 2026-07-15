Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Tekin'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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