Bakan Tekin'den Ayasofya 6. yıl mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladı.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü kutlu olsun. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında güçlü iradesiyle tarihi bir kararlılık ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılanmasına sebep olan "Ayasofya" başlıklı yazısından okuduğu bölüme yer verildi.