Bakan Tekin'den Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan öğretmenlere geçmiş olsun dileği

Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tekin, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki 15 öğretmenin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklamada yaptı.

Öğretmenlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Tekin, "Diyarbakır ilimizin Dicle ilçesinde, Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizi taşıyan servis aracının kaza yaptığını teessürle öğrendim. Hastanede tedavisi süren öğretmenlerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.