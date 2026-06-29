Bakan Tekin\'den Öğretmenlere Teşekkür Mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması nedeniyle öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti.

Bakan Tekin, 29-30 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecek mesleki çalışma programının başlaması nedeniyle video mesajla öğretmenlere ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bir eğitim öğretim yılını daha hep birlikte tamamladık. Geride bıraktığımız bu süreçte birlikte ortaya koyduğumuz emeği değerlendiriyor, yıl boyunca gösterdiğimiz gayretin muhasebesini yapıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan; öğrencilerimizi sevgiyle sarmalayan; onların bilgiyle, değerlerle ve güçlü bir istikamet duygusuyla buluşmalarına vesile olan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Malumunuz, eğitim; etkileri zamana yayılan uzun soluklu bir yolculuk. Eğitim öğretim yılı takvim yapraklarında sona erse de sınıflarınızda attığınız her adım, çocuklarımızın yüreğine dokunan her sözünüz yıllar boyunca onların hayatında karşılığını bulmaya devam edecek. Bu sebeple mesleki çalışma dönemlerini, bir yılın muhasebesini yapmak, tecrübelerimizi değerlendirmek ve yeni eğitim öğretim yılına daha güçlü hazırlanmak bakımından son derece kıymetli görüyorum. İki günlük bu kısa ama yoğun mesleki çalışma dönemimizin hepimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

'411 BİNİN ÜZERİNDE UZMAN ÖĞRETMENİMİZ VAR'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren attıkları adımlarla öğretmenleri merkeze almaya özel önem verdiğini söyleyen Bakan Tekin, eğitimde kalıcı başarıya giden yolun, güçlü öğretmenlerden geçtiğini belirterek, "Bu anlayışla öğretmen yetiştirme süreçlerini de yeniden ele aldık ve Milli Eğitim Akademimizi hayata geçirdik. Ardından Akademi Giriş Sınavı'nı (AGS) ilk kez uygulayarak burada eğitim alacak öğretmen adaylarımızı belirledik. Bugün ise Akademi çatısı altında eğitim gören ilk öğretmen grubumuz, mesleğe hazırlık süreçlerine devam ediyor. Milli Eğitim Akademisi ile mesleğe hazırlık ve meslek içi gelişim süreçlerini birbirlerini tamamlayan bütüncül bir yapı içerisinde kurguladık. Öğretmen adaylarımızın alan bilgilerini, pedagojik yeterliklerini, meslek ahlakını ve uygulama becerilerini daha sağlam bir zeminde geliştirmelerini amaçladık. Ayrıca eğitim kurumu yöneticilerimizin liderlik, yönetim ve iletişim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ilk kez Eğitim Kurumları Yöneticisi Yeterliklerini hazırladık. Bu çerçevede Milli Eğitim Akademimiz bünyesinde yönetici yetiştirme programlarını da hayata geçirdik. Bu kapsamda 81 ilimizde 18 bin 874 okul yöneticimize yüz yüze eğitimler verdik. Şüphesiz öğretmen yetiştirme süreçlerinde niteliği artırmak kadar öğretmenlik mesleğinin hukuki ve kurumsal zeminini güçlendirmek de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda hazırladığımız Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmenlik mesleğini kapsamlı bir hukuki zemine kavuşturduk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez öğretmenlerimize yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranında artırılmasını hüküm altına aldık. Kariyer basamaklarını yeniden yapılandırırken uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerini daha adil ve kapsayıcı bir anlayışla yeniden düzenledik. Bugün 411 binin üzerinde uzman öğretmenimiz ve 350 binin üzerinde başöğretmenimiz bulunuyor" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİ MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERLE BULUŞTURDUK'

Bakan Tekin, bu eğitim öğretim yılında öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlayan birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bu eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz 'Maarifin Kalbinde' etkinlikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki önemli yansımalarından biri oldu. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleriyle çocuklarımızın paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve merhamet gibi değerleri yaşayarak öğrenmelerini desteklerken; nisan ayı geneline yaydığımız 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleriyle milli egemenlik bilinci, demokrasi kültürü ve sorumluluk duygusunun güçlenmesine katkı sunmaya çalıştık. Yine eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlamamız ve 12 Mart etkinliklerini 'Korkma. Gençliğin Ruhu Burada' anlayışı etrafında gerçekleştirmemiz de çocuklarımızın milli hafızalarını ve vatan sevgilerini besleme irademizin bir yansıması oldu. Mayıs ayı geneline yaydığımız 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleriyle gençlerimizin üretimle, emekle, meslek ahlakıyla ve toplumsal sorumlulukla daha güçlü bağlar kurmalarını hedefledik. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda ve zanaat atölyelerimizde yürütülen çalışmaların; öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, üretim kültürüyle tanışmalarına ve Ahilik geleneğinin temsil ettiği çalışma ahlakını benimsemelerine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Yine eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarımızın küresel ölçekte yaşanan insani meselelere karşı duyarlılık geliştirmelerini de önceliklerimiz arasında gördük. Filistin'de yaşanan insanlık dramına ilişkin farkındalık çalışmalarını okullarımızda yürüttük. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıların çocuklarımızın dünyasında karşılık bulmasını, insani ve vicdani bir sorumluluğun gereği olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, eğitim öğretim yılı içerisinde İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan, eğitim camiasını derinden üzen olaylara da değinerek, hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Tekin, öğretmenlerin huzuru, güvenliği ve mesleki itibarının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, yaşanan olayların ardından devletin tüm kurumlarının süratle harekete geçtiğini, gerekli idari ve psikososyal destek süreçlerinin başlatıldığını ve sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini belirtti.

'RİSK ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRÜYOR'

Bakan Tekin, güvenli okul iklimi meselesini yalnızca fiziki güvenlik tedbirleriyle sınırlı değerlendirmediklerini belirterek, okul-aile iş birliğini güçlendirmeye, rehberlik ve psikososyal destek kapasitesini artırmaya, dijital bağımlılık ve akran zorbalığı gibi risk alanlarına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.