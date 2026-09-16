Bakan Tekin: Derslik başına düşen öğrenci sayısı, OECD ortalamasının üzerinde - Son Dakika
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Bakan Tekin: Derslik başına düşen öğrenci sayısı, OECD ortalamasının üzerinde

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Bakan Tekin: Derslik başına düşen öğrenci sayısı, OECD ortalamasının üzerinde
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'SEKTÖRLE MESLEK LİSELERİNİN ARASINDAKİ UYUMU GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATTIK'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'da programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Yalova Lisesi’ne ziyarette bulundu.

'SEKTÖRLE MESLEK LİSELERİNİN ARASINDAKİ UYUMU GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATTIK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'da programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Yalova Lisesi'ne ziyarette bulundu. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Yalova'nın eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımlarla ilgili de müjde veren Bakan Tekin, 8 okulun depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp, yeniden inşa edileceğini açıkladı. Yalova Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, değerlendirmelerde bulunmasının ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mesleki Eğitim Sanayi Buluşması programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada zaman içinde meslek liselerinde işbaşı eğitim ve staj programlarının başladığını belirten Tekin, "Asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si kadar işbaşı eğitimlerinde ve staj uygulamalarında kamu desteği uygulamasına başladık. Daha sonra işbaşı eğitimi ve staj eğitimine giden çocukları iş yeri kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaladık. Bunu da kamu fonlarından yaptık. Bu da çok önemli bir adımdı ve bu şekilde sektörle meslek liseleri arasındaki uyumu güçlendirecek adımlar attık. Çok sağlıklı bir ilişki kurduk" dedi.

'BANA EMANET EDİLEN ÇOCUKLARIN HUKUKUNU KORUMAKLA MÜKELLEFİM'

Mesleki Eğitim Merkezleri projesine değinen Bakan Tekin, şunları söyledi:

"MESEM adıyla bir yapı kurduk. ve mesleki eğitim merkezlerini 12 yıllık zorunlu eğitimin tamamlayıcısı olarak tanımladık. Yani MESEM'e devam eden çocuk 12 yıllık zorunlu eğitimini de yapmış oluyor. Bu da çok devasa bir adımdı. Ben 2018 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldım, üniversiteye döndüm. Benden sonra çalışan bakan arkadaşlarımız sağ olsunlar sürece sahip çıkmışlar. Yani yeni bir ilave sektörle istişare süreci devam etmemiş ama yaptıklarımızın devamı niteliğinde onların devamlılığı sağlanmış orası güzel. Fakat mesela sektörle sürekli irtibat halinde olmak gerekir ki yeni adımlar atabilelim. 2023'te tekrar bakan olarak geri dönünce sektörle yeniden istişareye başladık. Valilerle yaptığım toplantılarda ve bizim il müdürleri toplantımızda, valilerin başkanlığında illerde toplanan kurulların etkin çalışmasını sektörün ihtiyaçlarıyla mesleki ve teknik eğitim veren kurumların ihtiyaçları arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulması gerektiğini konuştuk. Yalova'da bu süreci işletmişler. Başkanım da söyledi zaten. 5-6 tane program kapatılmış, yeni programlar açılmış. Ama bunun çok dinamik olması lazım. ve bu dinamizm, popülizmden uzak olması gerekiyor. Popülizmle bir yere varamayız. Popülizm yapmadan her hangi bir siyasal nostalji içerisine girmeden doğru adımları ivedilikle atmak gerekiyor. Çünkü geciktiğinizde hep bir level kaçırıyorsunuz. Yani bir adım kaçırıyorsunuz, o zaman bir sonraki yıl revizyon yapacağınız zaman iki adım geriden atmanız gerekiyor. Çok hızlı davranmak gerekir. ve biz 2024 yazında bir adım daha attık. Devasa bir kolaylık alanı daha oluşturduk. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ismiyle bir belge yayınladık. Orada da bir adım daha attık. Dedik ki 'Sektör içi okul ve sektöre entegre okul' diye iki tane yeni okul tanımı yaptık. Yani sizin 500 çalışanlı bir işletmeniz ya da üretim tesisiniz var. Sektör içi okul şu an 9 tane oldu. Siz diyorsunuz ki 'Bu çocuklar okula gidip gelişte zaman kaybediyor. Haftada bir gün okula gidiyor. İki gün buraya geliyor. Bilmem sorun var.' Bana diyorsunuz ki 'Biz size öğretmenlerin buraya gelip akademik dersler için eğitimi verecekleri standartta bir alan oluşturdum. Çocuklar akademik derslerinde öğretmen gelsin burada versin.' Bu da yeni bir model olarak gündemde. Şimdi bu kadar devasa adımlar attık biz. Bunun neticesinde sizden iki tane talebim var. Birinci talebim şu: Ben, bana emanet edilen çocukların hukukunu korumakla mükellefim. Bu hukukun içerisinde çocuğa bu eğitimi verdiğim zaman istihdam edilmesini mümkün kılmamız lazım. İki; çocuğa bu eğitimi verirken iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hassas olmamız lazım. Biz bu konuda çok hassasız. Yani bu konuda protokol imzaladığımız iş yeri sürekli denetlenir. ve denetim neticesinde bu iş güvenliği tedbirlerinde eksiklik gördüğümüz iş yeriyle protokolü acımasızca kesiyoruz. Ben sizden bu başlıkta çocukların hukukunu koruma başlığında bir destek istiyorum."

'MESEM'E SAHİP ÇIKSINLAR'

MHP ile AK Parti haricindeki diğer siyasi partilerin MESEM'in kapatılması konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlıkların bir yıl içerisinde en stresli günleri, mecliste bütçe görüşmeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimiz günlerdir. Vekillerimiz burada. Beni plan bütçede ve genel kurulda en çok eleştirdikleri konu MESEM. Ayrım gözetmeksizin siyasi parti gruplarının tamamı AK Parti ve MHP dışındaki grupların tamamı. AK Parti ve MHP grubu dışındaki siyasi partiler MESEM programlarının kapatılması konusunda ısrarcı. Ben meclisinizin siyasal dağılımını bilmem ama lütfen ilişkide olduğunuz siyasi partilere MESEM projesinin sizin ihtiyaçlarınız açısından, Türkiye'nin ekonomik kalkınması açısından, nitelikli iş gücü açısından ne kadar işlevsel bir şey olduğunu lütfen bağlantıda olduğunuz siyasetçilerle paylaşın. Buna parlamentoda sahip çıksınlar. Bakın ilk şartım neydi? Çocukların hukukunu korumak. Çocukların hukukunu korumak için gerekli tedbirleri alalım. Ancak uluslararası araştırmalar şunu gösteriyor: Nitelikli insan kaynağını nitelikli bir şekilde eğiten ülkelerin gayrisafi milli hasılaları yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 5 oranında etkiliyor. Burada konuşacağımız konuyu sağlıklı bir şekilde yürütemezsek eğer, ülkemizin milli gelir kaybı olacak. İnsan kaynağı kaybı olacak. Dünya ile rekabet kaybımız olacak. Bu siyaset üstü bir konu olması gerekir. Şunu söylerse bana siyasal muhalefeti anlarım: 'Kardeşim bu projesi güzel. Tamam devam ettirelim ama iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki şu tedbirleri de alın.' Amenna. Ben sayıyorum, diyorum ki 'bak şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Bu kadar tedbir aldım. Ama buna rağmen öngöremediğimiz, arzu etmediğimiz kazalar oluyor.' Evet, istemiyorum. Her bir çocuk bana emanet edilmiş bir çocuk. Ama şimdi bu olayları önleyelim beraber demek başka bir şey. Bu projeyi rafa kaldırın demek başka bir şey."

Zehra Baykal YILDIZ-Memet Can YEŞİLBAŞ-Kutay SALİ/YALOVA

Kaynak: DHA
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